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"Abdullah Öztoprak’tan Babalar Günü’ne özel şarkı

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"Abdullah Öztoprak’tan Babalar Günü’ne özel şarkı
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Moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak, kendi şovlarına bestelediği müziklerden sonra, şimdi de yazdığı sözler ve bestelediği şarkılarla en güçlü iletişim sahalarından biri olduğuna inandığı müzik dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.
Babalar Günü’ne özel olarak hazırladığı "BABA" adlı şarkısı, 15 Haziran saat 00:00'da Apple Müzik, Amazon Müzik, Spotify ve benzeri 150 dünya platformunda ilk kez yayınlanacak. Bu şarkının ardından, yoğun çalışmalarla tamamlanmak üzere olan albümü de müzikseverlerle buluşacak.
Öztoprak, şu dönemde iki büyük sahne gösterisine yoğun bir şekilde hazırlanırken, "BABA" adlı şarkısını dünyadaki tüm babalara ve babalık görevini üstlenen herkese armağan etti.
 
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