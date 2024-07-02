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Wimbledon'da son şampiyon Vondrousova erken veda etti

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda son şampiyon Çek Marketa Vondrousova, ilk turda elendi

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Wimbledon'da son şampiyon Vondrousova erken veda etti
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, 6 numaralı seribaşı Vondrousova, İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 7 dakika süren mücadelede rakibine 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Çek tenisçi, turnuvaya ilk turda veda etti.
2022 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Elena-Gabriela Ruse'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.
5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Ashlyn Krueger'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.
 
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