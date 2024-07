Klasikler Cemsa’da slalom yapacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında olan ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2 yarış olarak planlanan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, bu akşam, Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacak yarışla başlıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın beşinci etkinliği olan “Türkiye İş Bankası 2024 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ilk yarışı, 3 Temmuz 2024 Çarşamba akşamı Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacak.

Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 2024 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası İkas Süpermarket, CYP DUŞ, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da 2 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarında, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve Turing kategorileri olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl da olacak.

Her yıl olduğu gibi 1 araç ile birden çok yarışçının kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekleri organizasyonda kayıt işlemleri sürüyor. Güncel kayıt listesinin 68 kişiyi bulduğu organizasyonda sergi 18.00’da başlayacak. İlk aracın 19.00’da piste çıkacağı yarış izleyenlere ve katılanlara heyecan dolu bir akşam yaşatacak.