Masa Tenisinde sezon tamamlanıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun son etkinliğini yarın gerçekleştirecek.

Etkinliklerini aralıksız her Cumartesi sürdüren Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun son turnuvasını yarın sabah gerçekleştirecek. Federasyon, U11 ve U13 En İyi Sekizler Turnuvası ile sezonu tamamlayacak. Federasyonun spor salonunda yapılacak olan turnuva sabah saat 10.00’da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu ayrıca sporcuların yaz aylarını boş geçmemesi adına 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki iki aylık zaman dilimini yaz okulu ile geçirecek. Yaz Okulu’nda 6-13 yaş aralığındaki sporcular eğitim görecek.

