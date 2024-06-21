BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 14-15 Haziran 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Hüseyin Kara (Serhatköy SK)

2 Maç:Mehmet Gül (Çamlıbel SKD), Alpay Eminoğlu (Çamlıbel SKD), Salih Bittacı (Göksu Spor Derneği)

1 Maç: Ersan Karacaoğlu (Dilekkaya ASK), Osman Karşılı (Dilekkaya ASK)

Faik Enderoğlu (Tatlısu HOBSK), Mehmet Bayraktar (Doğukent SK)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Ebuzer Ulaş (Doğukent SK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet Keskiner (Gayretköy GSK), Özcan Dağcıl (Akdeniz KSD), Sami Sarpten (Göksu Spor Derneği), Talat Dağer (Ağırdağ Boğaz TSK), Akın Topal (Bahçeli SK), Nejdet Buğra Cevat (Gaziköy SK), Ahmet Miralay (Gaziköy SK)

Süleyman Kuşi (Gaziköy SK), Raşit Gürdağ (Pergama SD), Alperen Kürşat Özdinç (Akdoğan SK), Serhan Yıldıran (Ötüken TKOSK), Barış Ünüvardır (Ötüken TKOSK), Ekrem Çakıral (Sun Republic Yarköy PGSK)



