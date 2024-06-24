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Masa Tenisinde sezon tamamlandı

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Masa Tenisinde sezon tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun son turnuvasını dün gerçekleştirdi.
Etkinliklerini aralıksız her Cumartesi sürdüren Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun son turnuvasını dün sabah gerçekleştirdi. Federasyon, U11 ve U13 En İyi Sekizler Turnuvası ile sezonu tamamladı. Federasyonun spor salonunda sabah saat 10.00’da başlayan karşılaşmalar nefes kesti.
Oynanan karşılaşmalar sonrasında U11 Erkeklerde GAÜ sporcusu Sonay Hayatseven ilk sırada yer alırken, U13 Erkeklerde GAÜ sporcusu Kuzey Alev birinci oldu. U13 Kızlarda ise yine GAÜ sporcusu Özüm Özel şampiyonayı ilk sırada tamamladı. Sıralamalar şu şekilde oluştu;
U11 ERKEKLER
1.Sonay Hayatseven (GAÜ)
2.Sarp Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)
4.Aren Doğan (Sütlüce)
U13 ERKEKLER
1.Kuzey Alev (GAÜ)
2.Ivan Blahotin (GAÜ)
3.Arel Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)
4.Karel Tuğbay (LAÜ)
5.Celal Beyit (Dumlupınar)
U13 KIZLAR
1.Özüm Özel (GAÜ)
2.Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Zekiye Koç (Arucad Anka Spor Derneği)
4.Melike İlhan (Dumlupınar)
5.Erva Güder (Dumlupınar)
 
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