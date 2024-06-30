Küçük raketler İskele’de ter döküyor

Tenis Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen Tenis Turnuvası’nda 2 ve 9 yaş kategorisi ile Senyör ve Tenise Hoş geldin kategorilerinde çok sayıda tenisçi, mücadele ediyor

52. Geleneksel İskele Festivali, hepsi birbirinden özel turnuvalarla devam ediyor. Festivalin açılışıyla birlikte başlayan İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen Tenis Turnuvası’nda 2 ve 9 yaş kategorisi ile Senyör ve Tenise Hoş geldin kategorilerinde çok sayıda tenisçi, mücadele ediyor. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde devam eden ve 7 Temmuz’da son bulacak turnuvada 29 Haziran akşam ödül töreni heyecanı vardı. Turnuvayı tamamlayan 9 yaş kategorisi tenisçiler, ödüllerini aldı. Turnuvaya katılan tüm çocuklara ayrıca katılım belgeleri de taktim edildi.

TURNUVA 7 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Tenis Turnuvası 9 yaş kategorisinde dereceye girenlere kupaları ve mücadelelerde ter döken tüm çocuklara katılım belgeleri İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa tarafından verildi. Turnuva bugün 8 yaş kategorisinin maçları ve maç sonucu ödül töreniyle devam edecek

9 YAŞ KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

9 YAŞ ERKEKLER

1. Karan Karakaşlı

2. Daria Damirchi

3. Hasan Aren

4. Bora Ramiz



ALT GRUP ERKEKLER

1. İnan Ali Altundağ

2. Kutsal İyikal

3. Ozan Dağlı

9 YAŞ KIZLAR

1. Mevsim Metbulut

2. Selin Ünlüer

Yarı finalistler

Melin Amber

Çağer Emine Günser

ALT GRUP KIZLAR

1. Alina Yusipova

2. Defne Sakallı

3. Tamay Başaran

