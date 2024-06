2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı

Gümüş At Satranç Derneği lokalinde 2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası Cuma 18.30'da gerçekleşti. Birinci sırayı alan MEK Group'tan Adem Mertgöz, Masal Oğuz ve Yaroslav Morozov madalyalarını alırken sponsor olan Mukadder Eminhan Kırok'a da şampiyonluk kupası takdim edildi. İkinci sırayı alan Siba'dan da Eser Eroğul, Fedor Tarasevich, Gale Selve Duhan Özkul madalyalarını aldılar. Üçüncü sırayı alan Evergreen Developments Group'tan Ozan Karataş, Hasan Bilgiç, Berfin Kaya, Timur Aslan ve Metehan Aslan da madalyalarını aldılar. Evergreen Developments Group'dan Hüseyin Kayimoğlu'na da üçüncülük kupası takdim edildi. Sponsor olan tüm Müesseselerimize (Aroma Cafe, Car Get Exclusive, Cherry Red Advertising, Eva Ltd, Sonay Construction, Unolife, North Prime Insurance, Selin Soyer Collections, Deskwork Executive Office Furniture) ve katılan tüm oyunculara teşekkür edildi..