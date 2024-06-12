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GG’nin ilk transferi Mustafa Sakallı

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Gençlik Gücü, Binatlı alt yapısında futbol başlayan ve futbol alt yapısını Güney Kıbrıs’ta tamamlayan, geçtiğimiz sezon da Çetinkaya’da forma giyen Mustafa Sakallı’yı renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştirdi

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GG’nin ilk transferi Mustafa Sakallı
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Necati KÜLAHLILAR
China Bazaar Gençlik Gücü ilk transferini gerçekleştirdi. Binatlı alt yapısında futbol başlayan ve futbol alt yapısını Güney Kıbrıs’ta tamamlayan, geçtiğimiz sezon da Çetinkaya’da forma giyen Mustafa Sakallı yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı terletecek. Geçtiğimiz sezon Çetinkaya’da Turan Altay’ın öğrencisi olan Sakallı bu sezon da yine Turan Altay ile çalışacak.
China Bazaar Gençlik Gücü kulübü sosyal medya hesabından transferi şöyle duyuruldu:
“Yeni sezonun ilk transferi Mustafa Sakallı 
Futbol alt yapısını Güney Kıbrıs'ta tamamlayan ve geçtiğimiz sezon yeni Teknik Direktörümüz Turan Altay ile çalışan Mustafa Sakallı artık yeşil beyazlı formamız için ter dökecek 
Mustafa'ya Gençlik Gücü formasıyla sakatlıksız ve başarılı yıllar diliyoruz
Hoş geldin Mustafa Sakallı”
 
 
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