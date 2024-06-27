Kortlarda Dünya Oto Cup 2024 başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinden oluşan turnuva KKTF kortlarında oynanıyor.

DÜNYA OTO CUP da kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli günün maçları ardından alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR - Round Robin

Defne Sakallı - Mevsim Metbulut 0/4

Melin Amber - Masal Nalbantoğlu 4/2

Tanem Kolozali - Aıana Smırnova 0/4

Taıra Akhmetova - Çağer Emine Günser 3/5

Elisa Karabaşak - Ayşegül Aplak 4/1

Behiye Sağanak - Selin Ünlüer 5/3

Alina Yusipova - Dide Tözer 4/0

9 YAŞ ERKEKLER - Round Robin

Bora Ramiz - Aliözkan Vural 4/0

Kutsal İyikal - Kaan Leon Cerit 4/0

Hasan Aren Çakartaş - Emir Nurseıtov 4/0

Deran Özgöray - Eral Tüzünkan 4/1

Darıa Damırchı - Rüzgar Özdenefe 4/0

Niyazi Akçın - İnan Ali Altundağ 4/0

Karan Karakaşlı - Ozan Dağlı 4/1

12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

Era Meta - Mania Bagheri W.O.(Era Meta)

Melin Akçın - Sahra Sevgi Sofu 6/2 6/0

Melisa Sadıkoğlu - Sahil Doğa Karadayı 6/1 6/2

Hatice Kırçay - Safıya Akhmetova 6/2 6/2

Medina Akhmetova - Alisa Sadıkoğlu 6/3 6/4

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Aren Yumurtacıoğlu - Erim Selçuk Mazhar 3/6 0/6

Çağ Refikoğlu - Efe Abdu 6/0 6/0

Pars Ozan - Osman Aren Başaran 1/6 0/6

Poyraz Vural - Tan Osman Türe 6/0 6/0

Yalın Yurtsever - Nejat Zorlu 4/6 6/2 6/0

16 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Kıvanç Öztuğ - Doruk Tüzel 2/6 1/6

