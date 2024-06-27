Kortlarda Dünya Oto Cup 2024 başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinden oluşan turnuva KKTF kortlarında oynanıyor.
DÜNYA OTO CUP da kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli günün maçları ardından alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR - Round Robin
Defne Sakallı - Mevsim Metbulut 0/4
Melin Amber - Masal Nalbantoğlu 4/2
Tanem Kolozali - Aıana Smırnova 0/4
Taıra Akhmetova - Çağer Emine Günser 3/5
Elisa Karabaşak - Ayşegül Aplak 4/1
Behiye Sağanak - Selin Ünlüer 5/3
Alina Yusipova - Dide Tözer 4/0
9 YAŞ ERKEKLER - Round Robin
Bora Ramiz - Aliözkan Vural 4/0
Kutsal İyikal - Kaan Leon Cerit 4/0
Hasan Aren Çakartaş - Emir Nurseıtov 4/0
Deran Özgöray - Eral Tüzünkan 4/1
Darıa Damırchı - Rüzgar Özdenefe 4/0
Niyazi Akçın - İnan Ali Altundağ 4/0
Karan Karakaşlı - Ozan Dağlı 4/1
12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund
Era Meta - Mania Bagheri W.O.(Era Meta)
Melin Akçın - Sahra Sevgi Sofu 6/2 6/0
Melisa Sadıkoğlu - Sahil Doğa Karadayı 6/1 6/2
Hatice Kırçay - Safıya Akhmetova 6/2 6/2
Medina Akhmetova - Alisa Sadıkoğlu 6/3 6/4
12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Aren Yumurtacıoğlu - Erim Selçuk Mazhar 3/6 0/6
Çağ Refikoğlu - Efe Abdu 6/0 6/0
Pars Ozan - Osman Aren Başaran 1/6 0/6
Poyraz Vural - Tan Osman Türe 6/0 6/0
Yalın Yurtsever - Nejat Zorlu 4/6 6/2 6/0
16 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Kıvanç Öztuğ - Doruk Tüzel 2/6 1/6
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.