‘11+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası’ yapılacak

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ‘11+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası’ Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Federasyon’dan yapılan açıklamada, yarışacak tüm sporculara başarılar dilendi.

Şampiyona çerçevesinde belirlenen yaş ve yüzme kategorileri ile 3 günlük program ekte belirtilmiştir.

28 HAZİRAN 2024 CUMA

AKŞAM SEANSI 18.30

50m Kelebek E-K

200m Sırtüstü E-K

200m Kurbağalama E-K

800m Serbest E-K

29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ

SABAH SEANSI 09.30

100m Serbest K-E

200m Kelebek K-E

400m Bireysel Karışık K-E

60 DK. ARA ÖĞLE SEANSI

50m Sırtüstü K-E

100m Kurbağalama K-E

400m Serbest K-E

30 HAZİRAN 2024 PAZAR

SABAH SEANSI 09.30

50 Serbest E-K

200m Bireysel Karışık E-K

100m Sırtüstü E-K

60 DK. ARA ÖĞLE SEANSI

50m Kurbağalama E-K

200m Serbest E-K

100m Kelebek E-K

1500m Serbest E-K

