‘11+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası’ yapılacak

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ‘11+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası’ Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Federasyon’dan yapılan açıklamada, yarışacak tüm sporculara başarılar dilendi.
Şampiyona çerçevesinde belirlenen yaş ve yüzme kategorileri ile 3 günlük program ekte belirtilmiştir.
28 HAZİRAN 2024 CUMA
AKŞAM SEANSI 18.30
50m Kelebek E-K
200m Sırtüstü E-K
200m Kurbağalama E-K
800m Serbest E-K
29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ
SABAH SEANSI 09.30
100m Serbest K-E
200m Kelebek K-E
400m Bireysel Karışık K-E
60 DK. ARA ÖĞLE SEANSI
50m Sırtüstü K-E
100m Kurbağalama K-E
400m Serbest K-E
30 HAZİRAN 2024 PAZAR
SABAH SEANSI 09.30
50 Serbest E-K
200m Bireysel Karışık E-K
100m Sırtüstü E-K
60 DK. ARA ÖĞLE SEANSI
50m Kurbağalama E-K
200m Serbest E-K
100m Kelebek E-K
1500m Serbest E-K
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