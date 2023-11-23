Genç tenisçilerimiz Güney’de başarı arıyor

Eliz Maloney, ITF Limasol W25000 turnuvasında yer alırken, Turgay Vural Hıdıroğlu, Aren Baybars ve Ersel Kalfaoğlu ITF Junior Paralimni organizasyonlarında başarı elde edebilmek için mücadele ediyorlar

Kıbrıslı Türk tenisçiler Eliz Maloney, Ersel Kalfaoğlu, Turgay Vural Hıdıroğlu ve Aren Baybars, Kıbrıs’ın güneyinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen önemli turnuvalarda yarışıyor.

Eliz Maloney, ITF Limasol W25000 turnuvasında yer alırken, Turgay Vural Hıdıroğlu, Aren Baybars ve Ersel Kalfaoğlu ITF Junior Paralimni organizasyonlarında başarı elde edebilmek için mücadele ediyor. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu konu ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası bu turnuvalar, çocuklarımızın dünya sıralamasındaki yeri için çok önemli. Kazanacakları her bir maç, ayrı puan demek. Sizinle gurur duyuyoruz”

