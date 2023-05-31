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Fransa Açık'ta sürpriz veda

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Fransa Açık'ta sürpriz veda
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınlar 5 numaralı seribaşı Caroline Garcia, Anna Blinkova'ya 2-1 yenilerek 2. turda elendi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansındaki tek kadınlar 2. tur maçında, seyircisi önünde oynayan Garcia ile dünya 56 numarası Blinkova karşılaştı.
Blinkova, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 7-5 alarak 2 saat 51 dakika sonunda bir üst tura yükseldi.
Klasmanın 69. basamağındaki Peyton Stearns ise 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko'yu (17 numaralı seribaşı) 2-1 mağlup ederek 3. tura çıktı.
 
 
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