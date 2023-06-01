Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla

İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan finalde Sevilla ile Roma, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını müzesine götürebilmek için mücadele etti.

İki takımın da kontrollü başladığı mücadelenin ilk tehlikeli atağı, 12. dakikada Roma'dan geldi. Milli futbolcu Zeki Çelik'in ceza sahası içinde yerden gönderdiği pasta Spinazzola topla buluştu. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Bounou, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Orta sahadaki baskıyla topu kazanan Roma, 35. dakikada tek pasta golü buldu. Dybala, Mancini'nin orta yuvarlaktan verdiği pasla savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahasına giren Arjantinli futbolcunun yerden kalecinin soluna doğru yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

Yenik duruma düştükten sonra rakip kaleye daha fazla giden Sevilla, 45+6. dakikada gole yaklaştı. Kaleyi cepheden gören Rakitic'in sert şutunda top direkten döndü.

Mücadelenin ilk devresi, Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sevilla, üstünlüğünü korumak adına çok fazla geriye çekilen Roma'ya karşı 55. dakikada eşitliği yakaladı. Navas'ın sağ kanattan kale alanına yaptığı ortada Mancini, ters vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Roma, 67. dakikada kullandığı duran topta tehlike yarattı. Pellegrini'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ibanez, kafasıyla topu indirdi. Kale alanındaki Abraham'ın vuruşunda oluşan karambolde kaleci Bounou'dan dönen top, son olarak Ibanez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Müsabakanın daha sertleştiği ve birçok kartın çıktığı uzatma dakikalarında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Roma, 120+11. dakikada kullanılan kornerde gole yaklaştı. Zalewski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Smalling'in kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

Karşılaşmanın uzatma devreleri de 1-1 beraberlikle tamamlandı ve Avrupa Ligi'nin şampiyonu penaltı atışlarıyla belirlendi.

Sevilla'da Ocampos, Lamela, Rakitic ve Montiel penaltılarda topu filelere gönderdi. Roma adına Cristante penaltıyı gole çevirdi, Mancini ve Ibanez atışlardan faydalanamadı.

Rakibine penaltılarda 4-1 üstünlük sağlayan Sevilla, Avrupa Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı.