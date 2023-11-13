Erkeklerde LAÜ, kızlarda GAÜ şampiyon

Masa Tenisi U19 Takım Şampiyonası tamamlandı. Erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kızlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu etkinliklerini sürdürüyor.

Federasyon U19 Takım Şampiyonasının ilk ayağını, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirmişti. Şampiyonanın devamı ise geçtiğimiz Cumartesi günü yapılarak dereceye giren takımlar belirlendi.

Zevkli geçen mücadeleler sonrasında erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kızlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmalar sonrasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Sıralamalar ise şu şekilde oluştu;

Erkekler

1.LAÜ

2.Miracle Karşıyaka

3.GAÜ

Kızlar

1.GAÜ

2.Dumlupınar

3.Arucad Anka Spor Derneği

