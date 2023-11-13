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Cumhuriyet Kupası Duatlon yarışı Dereboyunda yapıldı

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Cumhuriyet Kupası Duatlon yarışı Dereboyunda yapıldı
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Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu yılın son yarışını Dereboyu’nda gerçekleştirdi. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Kupası DuatlonYarışı”nda sporcular; 5 kilometre koştu, 20 kilometre pedal çevirdikten sonra 2.5 kilometrelik koşu parkurunu tamamlayarak finişe geldi. Cumhuriyet Kupası DereboyuDuatlonu’nda sporcular ikişerli takımlar oluşturarak yarıştı. Finişe en hızlı gelen İlker Ercen-Enis Alçıcı ikilisi oldu.
 
 
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