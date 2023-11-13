Cumhuriyet Kupası Duatlon yarışı Dereboyunda yapıldı

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu yılın son yarışını Dereboyu’nda gerçekleştirdi. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Kupası DuatlonYarışı”nda sporcular; 5 kilometre koştu, 20 kilometre pedal çevirdikten sonra 2.5 kilometrelik koşu parkurunu tamamlayarak finişe geldi. Cumhuriyet Kupası DereboyuDuatlonu’nda sporcular ikişerli takımlar oluşturarak yarıştı. Finişe en hızlı gelen İlker Ercen-Enis Alçıcı ikilisi oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.