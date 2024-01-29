Erkeklerde Ali, kızlarda Özüm şampiyon

U15 ferdi klasman turnuvası yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, hafta sonunda U15 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirdi.

Federasyon, sınav haftasının tamamlanmasıyla birlikte etkinliklerine kaldığı yerden başladı.

27 Ocak Cumartesi günü sabah saat 10.00'da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başlayan ve gün boyu devam eden turnuvada erkeklerde LAÜ sporcusu Ali İleri, kızlarda ise GAÜ sporcusu Özüm Özel şampiyon oldu. Maçlar sonunda sıralamalar şu şekilde oluştu;

Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Ecem Önder (Arucad ANKA)

3.Ayşe Çubukçu (Arucad ANKA)

3.Liva Çevik (GAÜ)

Erkekler

1.Ali İleri (LAÜ)

2.Tuğra Soyer (LAÜ)

3.Kuzey Alev (GAÜ)

3.Toprak Öztürk (Arucad ANKA)

