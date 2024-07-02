Dünya Oto Cup’ta zevkli karşılaşmalar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Dünya Oto Cup devam ediyor

Zevkli ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuva, KKTF kortlarında yer alıyor. Dünya Oto Cup’ta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

10 YAŞ ERKEKLER – RoundRobin

Hasan ArenÇakartaş - Kerem Behlül: 4/0

Efe Abdu - Cenk May: 4/2

Darıa Damırchı - Çınar Tüzünkan: 4/2

Kutsal İyikal - ArenYumurtacıoğlu: 4/0

Demir Kor - Tan Osman Türe: 0/4

14 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

EnraÇakartaş - Gökçe Karamahmutoğlu: 6/1 6/1

Dinara Yorgancı - Girne Umut Yerebakan: 2/6 4/6

14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Baran Adalıer - Recep Yalovalı: 1/6 0/6

Said Zeki Avcı - Kıvanç Öztuğ: 0/6 6/2 4/6

Nejat Zorlu - Çınar Elmalı: 0/6 0/6

