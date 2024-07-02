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Vadili’de Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı

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Vadili’de geçtiğimiz Cuma akşamı yapılan genel kurul sonrasında başkanlığa seçilen Berkan Sapsızoğlu kendisiyle çalışacak olan yönetimini de açıkladı

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Vadili’de Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı
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Aksa 1. Ligin yeni ekiplerinden Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğu genel kurul sonrasında başkanlığa seçilen Berkan Sapsızoğlu kendisiyle çalışacak olan yönetimini de açıklayarak görev dağılımını yaptı.
Başkan Berkan Sapsızoğlu yönetiminde görev yapacak yönetim kurulunun görev dağılı şöyle:
Başkan: Berkan Sapsızoğlu
Asbaşkan: Ayşe Menteş
Federasyon Sorumlusu: Ercin Çoban, Mustafa Kaya
Genel Sekreter: Erhan Sapsızoğlu
Sportif Direktör: Serdar Özer
A Takım Koordinatörü: Orhan Çimen
A Takımı Sorumluları: Mustafa Kaya, Umut Menteş, Ömer Pala, Mustafa Tatay, Mustafa Zahteroğluları, Ahmet Zahlul
Altyapı Koordinatörü: Ayşe Menteş
AltyapıSorumlusu: Ali Uyanık
Halkla İlişkiler: Dündar Gürpınar
Reklam ve Pazarlama Sorumlusu: Adem Kahraman
Mali İşler: Rıfat Hurelli
 
 
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