Vadili’de Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı

Vadili’de geçtiğimiz Cuma akşamı yapılan genel kurul sonrasında başkanlığa seçilen Berkan Sapsızoğlu kendisiyle çalışacak olan yönetimini de açıkladı

Aksa 1. Ligin yeni ekiplerinden Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğu genel kurul sonrasında başkanlığa seçilen Berkan Sapsızoğlu kendisiyle çalışacak olan yönetimini de açıklayarak görev dağılımını yaptı.

Başkan Berkan Sapsızoğlu yönetiminde görev yapacak yönetim kurulunun görev dağılı şöyle:

Başkan: Berkan Sapsızoğlu

Asbaşkan: Ayşe Menteş

Federasyon Sorumlusu: Ercin Çoban, Mustafa Kaya

Genel Sekreter: Erhan Sapsızoğlu

Sportif Direktör: Serdar Özer

A Takım Koordinatörü: Orhan Çimen

A Takımı Sorumluları: Mustafa Kaya, Umut Menteş, Ömer Pala, Mustafa Tatay, Mustafa Zahteroğluları, Ahmet Zahlul

Altyapı Koordinatörü: Ayşe Menteş

AltyapıSorumlusu: Ali Uyanık

Halkla İlişkiler: Dündar Gürpınar

Reklam ve Pazarlama Sorumlusu: Adem Kahraman

Mali İşler: Rıfat Hurelli



