Dünya Oto Cup zevkli maçlarla sürüyor

KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan 4/1

Elisa Karabaşak - Melin Amber 0/4

Behiye Sağanak - Alina Yusipova 4/0

AıanaSmırnova - Mevsim Metbulut 0/4

9 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

DeranÖzgöray - Aybars Öncü 5/3

Kutsal İyikal - Kerem Behlül 4/1

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

MedinaAkhmetova - İncilay Eren 3/6 6/1 0/6

Era Meta - AnastasiiaElshina 0/6 0/6

Melin Akçın - Melisa Sadıkoğlu 6/2 6/1

Hatice Kırçay - EvgenııaPershenkova 6/3 6/1

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Erim Selçuk Mazhar - Erdal Arabacıoğlu 6/0 6/3

Çağ Refikoğlu - Osman Aren Başaran 6/1 6/0

Emre Aleks Kural - Yalın Yurtsever 3/6 2/6

Poyraz Vural - Said Zeki Avcı 3/6 5/7

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Akay Ali Sağkanat - Doruk Tüzel 6/3 6/2

Recep Yalovalı - Çınar Elmalı 6/3 7/5

Toprak Ata Candan - Kaya Halkseven 0/6 0/6

Baran Adalıer - Ömer Anıl W.O.(Baran Adalıer)



