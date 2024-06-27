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Dünya Oto Cup zevkli maçlarla sürüyor

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Dünya Oto Cup zevkli maçlarla sürüyor
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KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle; 
9 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan                4/1
Elisa Karabaşak - Melin Amber                         0/4
Behiye Sağanak - Alina Yusipova                      4/0
AıanaSmırnova - Mevsim Metbulut          0/4
9 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
DeranÖzgöray - Aybars Öncü                            5/3
Kutsal İyikal - Kerem Behlül                     4/1
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
MedinaAkhmetova - İncilay Eren             3/6 6/1 0/6
Era Meta - AnastasiiaElshina                    0/6 0/6
Melin Akçın - Melisa Sadıkoğlu                         6/2 6/1
Hatice Kırçay - EvgenııaPershenkova                 6/3 6/1
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Erim Selçuk Mazhar - Erdal Arabacıoğlu           6/0 6/3
Çağ Refikoğlu - Osman Aren Başaran               6/1 6/0
Emre Aleks Kural - Yalın Yurtsever                  3/6 2/6
Poyraz Vural - Said Zeki Avcı                            3/6 5/7
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Akay Ali Sağkanat - Doruk Tüzel                      6/3 6/2
Recep Yalovalı - Çınar Elmalı                            6/3 7/5
Toprak Ata Candan - Kaya Halkseven              0/6 0/6
Baran Adalıer - Ömer Anıl                        W.O.(Baran Adalıer)
 
 
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