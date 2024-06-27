Mormenekşe olağan genel kurulu yapılıyor

Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü olağan genel kurulunu 3 Temmuz Çarşamba günü yapıyor. Kulüp lokalinde saat 20:00’de başlayacak olan genel kurul aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacak.1-Divanın oluşumu2-2023-2024 sezonu faaliyet raporunun okunup aklanması.3-2023-2024 sezonu maliyet raporunun okunup aklanması.4-Başkanlık seçimi5-Dilek ve temenniler.