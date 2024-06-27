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Mormenekşe olağan genel kurulu yapılıyor

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Mormenekşe olağan genel kurulu yapılıyor
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Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü olağan genel kurulunu 3 Temmuz Çarşamba günü yapıyor. Kulüp lokalinde saat 20:00’de başlayacak olan genel kurul aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacak.
1-Divanın oluşumu
2-2023-2024 sezonu faaliyet raporunun okunup aklanması.
3-2023-2024 sezonu maliyet raporunun okunup aklanması.
4-Başkanlık seçimi
5-Dilek ve temenniler.
6-Kapanış
 
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