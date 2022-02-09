16 Yaş Tenis Ligi’nde mücadele sürüyor

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Pakan Tenis Kulübü Derneği’nin katılımıyla turnuva formatında oynanan SBC Boru 16 Yaş Tenis Ligi’ne devam edildi.

Lig’de önceki gün yapılan maçlarda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Tenis Kulübü Derneği’ni 6-1 yendi.

Lige bugün Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü-Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.



Pakan Spor Kulübü Derneği 1-6 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

0 TEK KIZLAR 2

0 TEK ERKEKLER 2

1 ÇİFT KIZLAR 0

0 ÇİFT ERKEKLER 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1



