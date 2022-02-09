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KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı

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KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı için başsağlığı mesajı yayımladı.
KTFF’den yayımlanan mesaj şöyle:
“Ülkemizin tanınmış iş insanlarından, geçmişte Mağusa Türk Gücü'nde kulüp başkanlığı yapmış Halil Falyalı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Falyalı'ya ve aynı olayda yaşamını yitiren Murat Demirtaş'a  Allah'tan rahmet, yaslı aileleri, Mağusa Türk Gücü camiası ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”
 
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