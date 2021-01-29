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Whatsapp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır?

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WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi tartışmaları ortaya çıktığından beri mesajlaşma uygulamaları arasındaki rekabet gitgide artıyor. Şimdi ise milyonlarca kişi tarafından indirilen Telegram, yeni bir özellik getirdi. Artık Whatsapp sohbet geçmişi Telegram uygulamasına taşınabilecek.

Whatsapp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır?
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Telegram, kısa süre önce yayınladığı 7.4.1 sürümü ile birlikte WhatsApp’tan Telegram’a geçişi son derece kolaylaştıran bir özellik duyurdu. Artık kullanıcılar, WhatsApp’taki herhangi bir sohbete ait geçmiş mesajları yalnızca birkaç adımda Telegram sohbete taşıyabilir. İşlem her sohbet için tek tek yapıldığından bazı kullanıcılar için zaman alabilir. Peki Whatsapp sohbet geçmişi nasıl taşınır? Aşağıdaki adımları izleyerek dilediğiniz sohbeti Telegram’a taşıyabilirsiniz.

WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ TELEGRAM'A NASIL TAŞINIR?

  1. iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.
  2. WhatsApp uygulamasından Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.
  3. WhatsApp’taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.
  4. Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin.
  5. Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.
  6. Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.
  7. Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.,

Dilediğiniz sohbeti kaybetmeden bir kaç basit adımla aktarmak Telegram’a göçü epey artıracak gibi görünüyor. Bununla birlikte sohbet geçmişi aktarma özelliğini şu an için yalnızca iOS uygulamasında kullanabilirsiniz. Ancak gelecek güncelleme ile özelliğe Android uygulaması üzerinden de erişebilirsiniz.

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