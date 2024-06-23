Yetenek Avcısı projesi, meyvelerini veriyor

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda okul öncesi eğitim merkezleri ile işbirliği içerisinde başlattığı Yetenek Avcısı projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nunYetenek Avcısı projesi kapsamında işbirliği yaptığı Sevgi Yuvası Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin, 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreninde minik çocuklar cimnastiktekihünerlerini sergilediler.

Yetenek Avcısı projesi kapsamında antrenörleriBilgin Diker nezaretinde çalışan çocukların zor hareketleri kolaylıkla yapmaları izleyenlerden büyük alkış aldı.

