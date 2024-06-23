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İspanya'da zafer Max Verstappen'in

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Formula 1'de İspanya Grand Prix'sinin kazananı Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot kariyerinin 61. galibiyetini elde etti

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İspanya'da zafer Max Verstappen'in
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Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan İspanya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen oldu. Yarışa 2. sırada başlayan ve damalı bayrağı ilk gören isim olan Hollandalı pilot, kariyerinin 61. zaferini yaşadı.
Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde düzenlenen yarış, 66 tur üzerinden yapıldı.
Yarışın bitiş çizgisini ilk sırada geçen Verstappen, bu sezon 7, kariyerinin 61. grand prix zaferini elde etti.
McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 2.219 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 17.790 saniye farkla üçüncü oldu.
Bu yarışın ardından bu sezon şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 7, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris, birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 30 Haziran'da koşulacak.
İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
 
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 219 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 150
3. Charles Leclerc (Monako): 148
4. Carlos Sainz (İspanya): 116
5. Sergio Perez (Meksika): 111
 
Takımlar
1. Red Bull: 330
2. Ferrari: 270
3. McLaren: 237
4. Mercedes: 151
5. Aston Martin: 58
 
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