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Spora ve sporcumuza verilen değer bu mu?

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Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun elektriği kesilirken, antrenmanları iptal edilen sporcular büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Hasan Sapsızoğluise “Spora ve sporcumuza verilen değer ortadadır. Kimse çocuklarımıza uygulanan ambargolardan bahsetmesin.” açıklamasını yaptı

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Spora ve sporcumuza verilen değer bu mu?
Ülkemizin merkez cimnastik salonu olan Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun elektriği kesildi.
Elektriklerin kesilmesi nedeniyle antrenmanlar iptal edilirken, sporcular büyük hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadılar. Salonda bulunan bazı sporcular ise telefon ışında antrenman yapmak zorunda kaldılar.
Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun elektriği kesilmesi ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Her alanda dibe vurmuşluk devam ediyor. Spor Dairesine bağlı Cimnastik Federasyonu salonumuzun elektriği KIB - TEK'e olan borcundan ötürü kesildi.
Spora ve sporcumuza verilen değer ortadadır.Kimseler çocuklarımıza uygulanan uluslararası ambargolardan bahsetmesin.Ambargo içimizde, ambargo zihniyetlerdedir.”
 
 
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