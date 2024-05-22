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Sedef Nergiz’in hedefi Avrupa Şampiyonluğu

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Milli boksör Sedef Nergiz 2’nci kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Sedef Nergiz’in yeni hedefi Avrupa Şampiyonluğu

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Sedef Nergiz’in hedefi Avrupa Şampiyonluğu
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Türkiye Fethiye Yıldızlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kıbrıslı Türk Milli Boksör Sedef Nergiz Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa ve Türkiye’de milli gururumuz olan, şampiyon Sedef Nergiz, boksa 12 yaşındayken kilo vermek için başladı.
Sedef Nergiz şimdi Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinciliğini bir üst seviyeye çıkartarak, Avrupa’da şampiyonluğa yürüyor. Boksörlerin hocası Muhammetjan Metdiyev’in yetiştirdiği Sedef, 3 yıl önce 12 yaşındayken sadece kilo vermek için girdiği boks ringinden, şimdi Avrupa Şampiyonu bir milli sporcu olarak yer alıyor.
 
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