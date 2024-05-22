Kaymaklı yönetiminde çatlak

Play out müsabakaları sonunda Süper Lig'den düşen üçüncü takım olan K.Kaymaklı'da yönetim kurulundan istifalar devam ediyor

Ülkemiz futbolunun köklü kulüplerinden başkent ekibi Küçük Kaymaklı Süper Lig’den Birinci Lig’e düşmesinin ardından yönetimde genel sekreter olarak görev yapan Tuğberk Kaya’nın salı akşamı görevinden istifa etmesinin ardından dün de dört yönetim kurulu üyesi daha istifa kararı aldı.

Futbol Federasyonu’na siyah çelenk konulması yanı sıra 8 maddelik taleplerin amaca hizmet etmeyip, özeleştiriden uzak olup tasvip etmediklerini vurgulayan Kemal Kavaz, Ünsal Aröz, Murat Şair ve Doğukan Kamacıoğlu yönetimden istifa ettiklerini açıkladılar.

