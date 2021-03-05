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Sapsızoğlu: Çocuklarımıza salon yapamıyoruz

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Sapsızoğlu: Çocuklarımıza salon yapamıyoruz
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, ülkede boşa harcanan paralar olduğunu söyledi.
Sosyal medyada açıklama yapan Hasan Sapsızoğlu,“Ülkede boşa harcanan paralar varken, kendi çocuklarımıza bir prefabrik de olsa bir salon bile yapamıyoruz.Tüm kulüplerim salon kirası ödeyerek ülke sporuna çocuk yetiştirmek için çabalıyorlar.Sesimizi duyan var mı? Maalesef yoktur.” ifadelerini kullandı.
 
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