Fenerbahçeliler Derneğinden tablet bağışı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği online eğitim döneminin yaşandığı ülkemizde, online eğitim çalışmalarına katılmakta zorluk yaşayan öğrencilere tablet bağışlamaya başladı.
Fenerbahçe taraftarı öğretmen Remziye Rodoslu Baybora’nın aracılığı ile bir öğrenciye tablet bağışlayan KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklamada “Dünyayı çocukların gülümsemesi kurtaracak. Evladımızın yüzünü güldürmemize aracı olan Remziye Rodoslu Baybora öğretmenimize teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
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