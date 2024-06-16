Salon güreşinde ilk devre tamamlandı

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda 15 Haziran 2024 Cumartesi yapılan müsabakalarda takım birinciliğini Yakın Doğu Üniversitesi kazandı

KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği salon güreşlerinin ilk devre müsabakaları tamamlandı. Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda 15 Haziran 2024 Cumartesi yapılan müsabakalarda takım birinciliğini Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Olgun Hüseyin Olgunkan (OLKESA) Vakfı adına düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Ligi’ne dahil müsabakalarda 6 kulüpten 22 güreşçi mücadele etti.

Serkan Köse, Halil İbrahim Kurt ve Sevim Kurt’un hakemliğinde yapılan müsabakalarda birinciliği kazanan Yakın Doğu Üniversitesi’nin kupasını, Vakıf Başkanı Saadet Olgunkan ve eşi Mustafa Kemal Olgunkan verdi.

Sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.

TAKIM KLASMANI

1.Yakın Doğu Üniversitesi: 195 puan

2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 120 puan

3.Ottoman: 57 puan

4.Doğu Akdeniz Üniversitesi: 25 puan

4.UYSRÖD: 25 puan

5.Lapta Türk Birliği: 15 puan

FERDİ DERECELER

57 kg: 1.Kürşat Dalgıç (BİASK), 2.Ahmet Damlar (YDÜ), 3.Hamza Kızıltay ((BİASK)

61 kg: 1.Okan Getirmez (YDÜ), 2.Murat Taşan (BİASK), 3.Ardacan Yılmaz (LTB)

65 kg: 1.Ahmet Keleş (YDÜ), 2.Farid Mashadiyev (OTTO), 3.Ali Burhan (BİASK)

70 kg: 1.Kadir Azimov (UYSRÖD), 2.Berk Furkan Köklü (YDÜ)

74 kg: 1.İvan Berezovki (DAÜ), 2.Oğuzhan Şahin (BİASK)

79 kg: 1.Sergen Avcı (YDÜ), Emin Arslan (BİASK), 3.Toykan Karapaşa (YDÜ)

86 kg: 1.Hüseyin Tokdemir (YDÜ)

92 kg: 1.Hazar Şakar (YDÜ), 2.Yağız Tığ (BİASK)

97 kg: 1.Mücahit Dönmez (YDÜ)

125 kg: 1.İlker Kaya (OTTO).



ULUSLARARASI PLAJ GÜREŞİ

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, Mehmetçik Belediyesi’nin katkılarıyla 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında uluslararası plaj güreşi yapmayı planladıklarını bildirdi.

Bayraktar, 24 Haziran’dan itibaren Birinci Kademe Antrenör Kursu’nun açılacağını, 1-10 Eylül arasında ise hakem semineri düzenleneceğini belirtti.

