Slovenya ile Danimarka yenişemediler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu maçında Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıktı. Stuttgart kentindeki 51 bin kişi kapasiteli Stuttgart Arena'daki maç 1-1 sona erdi.

Slovenya mücadeleye; Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko 11'iyle başladı.

Danimarka ise Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah; Hojlund ve Wind ile çıktı.

Danimarka, 17'de Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Slovenya, 77. dakikada Erik Janza'nın şık golüyle skora denge getirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Sesko'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Danimarka öne geçti. Sağdan hızlı kullanılan taç atışında ceza sahası içi sağ çaprazdaki Wind, meşin yuvarlağı topukla Eriksen'e aktardı. Topu göğsüyle önüne aldığı anda kaleciyle karşı karşıya kalan Eriksen, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1

Maçın ilk yarısını Danimarka önde tamamladı.

54. dakikada sol kanatta kazanılan faulü kullanan Eriksen'in ceza sahasına ortaladığı topa savunmadaki Drkusic müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

76. dakikada Sesko'nun ceza yayı gerisinden şutunda, top yan direkten döndü.

77. dakikada Slovenya beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın müdahale ettiği top ters kanada açıldı. Ceza sahası ön çizgisi gerisinde, sol çapraza düşen topa Janza gelişine vurdu. Savunmadaki Hjulmand'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Schmeichel'ı yanıltarak ağlara gitti: 1-1

Kalan dakikalarda eşitlik bozulmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.