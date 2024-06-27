Nehir Deniz, Bulgaristan’da yarışacak

Milli sporcu Nehir Deniz, Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenecek olan U17 ve U19 FZ Forza Hebar Bulgarian International Şampiyonası'na katılacak

KKTC Badminton Federasyonu milli sporcusu Nehir Deniz, 27-30 Haziran ve 1-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenecek olan turnuvalarda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

U19 FZ ForzaHebarBulgarian International turnuvasında tek kadınlar kategorisinde ve çift kadınlar kategorisinde partneri Tuğçe Yurtalan ile birlikte mücadele edecek olan Deniz, U19 FZ ForzaHebarBulgarian International turnuvasında ise tek kadınlar kategorisi ile karışık çiftler kategorisinde partneri Rüzgar Oğuz ile birlikte mücadelesine devam edecek. Nehir Deniz ve partnerleri ile birlikte Türkiye Milli Takımı'na başarılar dileriz.

