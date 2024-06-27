DİGEM Alanya’da şampiyon

Alanya Plaj Hentbol Turnuvası tamamlandı. Kadınlarda şampiyon DİGEM olurken yine ülkemiz takımlarından Miracle Esentepe ikinci oldu. Erkeklerde ise federasyon karmamız dördüncü oldu.
Takımlarımız ayni zamanda Ramazan Demirci Açık Alan Çim Hentbol Turnuvasında mücadele etmeye devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.