DİGEM Alanya’da şampiyon

Alanya Plaj Hentbol Turnuvası tamamlandı. Kadınlarda şampiyon DİGEM olurken yine ülkemiz takımlarından Miracle Esentepe ikinci oldu. Erkeklerde ise federasyon karmamız dördüncü oldu.

Takımlarımız ayni zamanda Ramazan Demirci Açık Alan Çim Hentbol Turnuvasında mücadele etmeye devam ediyor.

