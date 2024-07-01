banner913
banner932
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
19 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
28 0
 
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
48 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
31 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
31 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
47 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
147 0
banner1032

Nehir Deniz, Bulgaristan’da çeyrek final için oynayacak

banner1020

banner974
Nehir Deniz, Bulgaristan’da çeyrek final için oynayacak
banner971
Milli Badmintoncumuz Nehir Deniz’den Bulgaristan’da sevindirici haber. Bulgaristan’ın Pazarcık şehrinde düzenlenen U17 FZ ForzaBulgarianHebar International Şampiyonası’na katılan Türkiye Milli Takım sporcumuz Nehir Deniz karışık çiftler kategorisinde partneri Rüzgar Oğuz ile birlikte Bulgar rakiplerini 2-0 yenmeyi başardılar. Turnuvanın ilk gününde karışık çiftler kategorisinde Bulgar rakiplerini 2-0 yenmeyi başaran ve tur atlayan Milli sporcumuz Nehir Deniz ve partneri Rüzgar Oğuz bugün oynayacakları maçı kazanmaları halinde çeyrek finale kalacaklar. Tek kadınlar kategorisinde de mücadele eden sporcumuz maçı önde götürürken yaşadığı sakatlık nedeni ile maçı 2-0 kaybetti. Milli sporcumuz Nehir Deniz ve Rüzgar Oğuz'a yarın çeyrek finale kalma mücadelesi verecekleri maçta başarılar dileriz.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.