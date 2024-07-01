Nehir Deniz, Bulgaristan’da çeyrek final için oynayacak

Milli Badmintoncumuz Nehir Deniz’den Bulgaristan’da sevindirici haber. Bulgaristan’ın Pazarcık şehrinde düzenlenen U17 FZ ForzaBulgarianHebar International Şampiyonası’na katılan Türkiye Milli Takım sporcumuz Nehir Deniz karışık çiftler kategorisinde partneri Rüzgar Oğuz ile birlikte Bulgar rakiplerini 2-0 yenmeyi başardılar. Turnuvanın ilk gününde karışık çiftler kategorisinde Bulgar rakiplerini 2-0 yenmeyi başaran ve tur atlayan Milli sporcumuz Nehir Deniz ve partneri Rüzgar Oğuz bugün oynayacakları maçı kazanmaları halinde çeyrek finale kalacaklar. Tek kadınlar kategorisinde de mücadele eden sporcumuz maçı önde götürürken yaşadığı sakatlık nedeni ile maçı 2-0 kaybetti. Milli sporcumuz Nehir Deniz ve Rüzgar Oğuz'a yarın çeyrek finale kalma mücadelesi verecekleri maçta başarılar dileriz.



