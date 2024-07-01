Ege Kaan Günsür, Bursaspor’da

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Erkek U 14 takımı oyuncusu Ege Kaan Günsür, Bursaspor Alt yapı seçmelerinde katıldığı antrenmanlarda göstermiş olduğu performans beğenildi.

Ege önümüzdeki sezon Bursaspor U 15 Basketbol Erkek takımında oynayacak.

Buarada Yakın Doğu Üniversitesi ayrıca oyuncunun bugüne kadar verdiği emekler için takım antrenörleri Ahmet Dağer ve Ayhan Birsel'e teşekkür etti.

