Ege Kaan Günsür, Bursaspor’da

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Erkek U 14 takımı oyuncusu Ege Kaan Günsür, Bursaspor Alt yapı seçmelerinde katıldığı antrenmanlarda göstermiş olduğu performans beğenildi.
Ege önümüzdeki sezon Bursaspor U 15 Basketbol Erkek takımında oynayacak.
Buarada Yakın Doğu Üniversitesi ayrıca oyuncunun bugüne kadar verdiği emekler için takım antrenörleri Ahmet Dağer ve Ayhan Birsel'e teşekkür etti.
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