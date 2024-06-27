MSA tesisleşme için arazi konusunda yardım istedi

Mağusa Spor Akademisi, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret etti

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, akademinin son yıllarda artan sportif faaliyetler ve tesisleşme konusunda gelinen noktada yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarırken, arazi konusunda yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.

TESİSLEŞMEDE ADIM ATMAK İSTİYORUZ

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, derneğin yapmış olduğu sportif faaliyetleri ve tesisleşme konusunda gelinen noktada yapılması gerekenlerle ilgili bilgileri Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na aktardı. Daha önceden İçişleri Bakanlığı’na yer tahsisi için yazılı müracaat ettiklerini belirten başkan Ahmet Ogan, her hangi bir gelişme olmadığından dolayı 3 Haziran 2024 tarihinde arazi konusunda bir kez daha yazılı olarak müracaatta bulunduklarını belirtti. Akademi çalışmaları yoğunlaştığından dolayı, istenilen düzeyde ve programlı bir şekilde devam etmesi adına tesisleşmede adım atmak istediklerini söyledi.

Sporcularımızı Sporun İçinde Tutmaya Çalışıyoruz

Futbolda Kadın futbol takımı, Voleybolda U14 kızlar, U16 kızlar, büyük bayanlar takımları olmak üzere geniş sporcu ağları olduğuna vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, sporcularımızı sporun içinde tutmaya çalıştıklarını, arazi konusunda da gereken adımların ilgili merciler tarafından atılmasını beklediklerini belirtti. Mağusa Spor Akademisi’nde çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Ahmet Ogan, yoğun iş mesaisinde kendilerine zaman ayırıp kabul ettiği için Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretin ardından Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na plaket ve isminin yazdığı forma takdim etti.

