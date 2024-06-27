BTM 2. Ligde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 22-23 Haziran 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Umut Göktaş (Tatlısu HOBSK) 1 Maç
Akın Yıldırım (Alayköy SKKD) 3 Maç
Tugay Gök (Alayköy SKKD) 2 Maç
Cenk Gül (Alayköy SKKD) 3 Maç
Ahmet Adalıer (Alayköy SKKD) 1 Maç
Mehmet Dönmez (Akdeniz SKKD) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Aşkın Meşeli (Dilekkaya ASK) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Berkan Sünmez (Amaara Gaziveren SK)
Kamuran Ertürk (Eurocoast Sadrazam Kayalar SK)
Bülent Eminoğlu (T. Ersalıcı Tepebaşı SK)
Aykut Kayışkanat (Göksu Spor Derneği)
Emrah Şanlıyaka (Bahçeli SK)
Tayfun Alkan (Alayköy SKKD)
Besim Denizalp (Aslanköy GSD)
Hacı Durdu Özer (Aslanköy GSD)
Ramadan Deniz (Akıncılar GSK)
Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (1461 İskele Trabzonspor)
BTM KURULU KARARLARI
1) BTM Kurulu, Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3.Grup 7.Haftada 21139 maç numarasıyla 22.06.2024 tarihinde oynanan Yenikent Perçinci SK – Alayköy SKKD müsabakasının 84.dakikasında Alayköy SKKD takımının gösterilen kırmızı kart sonrasında oyun alanında 6 oyuncu kalması nedeniyle, MT 24/A uyarınca Alayköy SKKD’nin hükmen yenik sayılmasına ve müsabaka skorunun Yenikent Perçinci SK: 3 – Alayköy SKKD: 0 olarak sonuçlandığını oybirliği ile
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