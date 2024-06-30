Mağusa Spor Akademisi Derneği genel kurulu yapıldı

kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan yeni dönemde derneğin başkanlığa getirildi. Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Devecioğlu, sekreterlikleri ise Yaren Ogan, Seren Ogan yaptı.

Genel kurul açılışı şampiyon melekler takımı, hocalarımız, velilerimiz ve tüm kaybettiğimi vatandaşlarımız adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

FAALİYETLER

Genel kurulda faaliyet ve mali raporu Dernek başkan Ahmet Ogan tarafından okundu. Ogan,

Akademinin kurulduğu günden beri futbolda ve Voleybol da faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiğini, Futbol Federasyonu ile Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde düzenli olarak mücadele ettiğini belirtti. Voleybol da iki yıl önce (2022-2023) parkede ilk kez büyük erkekler liginde mücadele eden Mağusa Spor Akademisi bu yılda büyük bayanlarda parkede ilk kez (2023-2024) mücadele ettiğini hatırlattı. Mağusa Spor Akademisi kurulduğu ve faaliyetlerine başladığı günden beri tek amaçlarının küçük ölçekli tesis yapımı (arazi) için tüm işlemlerin yapılmasına rağmen gerekli hamlelerin ilgili bakanlık tarafından yapılmadığını dile getiren başkan Ahmet Ogan, Haziran 2024 ayında yeniden arazi için bir kez daha yazılı olarak müracaatta bulunduklarını ifade etti. Yeni dönemde mesailerini tesisleşme adına arazinin verilmesi için çalışacaklarını belirten Ahmet Ogan, Akademide yönetimin özverili çalışmaları ile sitemin oturduğunu, futbol, voleybol branşlarına mücadelenin sürdüğünü, bu anlamda Akademi yönetimine, aileme, tüm antrenörlerimiz, Kadın futbol takım ve Voleybol takımlarımızın yöneticilerine ve çalışanlarına çok büyük özverilerde bulunarak emek harcadıklarının altını çizerek teşekkür etti. Akademin kurulduğu günden bugüne kadar maddi ve manevi olarak ayakta kalmasına destek ve katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve üyelere teşekkür eden Ahmet Ogan, karalı bir şekilde yollarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

GELİR-GİDER

Mali raporu da açıklayan başkan Ahmet Ogan, derneğin gelirlerinin üyelik, aidat, bağış ve sponsorlar kanalı ile sağlandığına vurgu yaparak, her yıl bütçelerin arttığına vurgu yaparak yeni dönemde çok daha fazla bütçelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

BAŞKANLIK

Dernek başkanlık seçiminde tek aday olan Ahmet Ogan üyelerin onayını alarak KKTC Mağusa Spor Akademisi derneğin başkanı seçildi. Dernek başkanı seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Ahmet Ogan, Adıyaman da 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz Voleybolcularımız Serin İpekçioğlu, Havin Kılıç, Perihan Çetiner, Ecem Yeniçeri, Lavin Kalaycı gibi değerli evlatlarımızı yanı sıra Şampiyon Melekler takımımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve diğer vatandaşlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarına vurgu yaparak, her geçen gün onların acılarını çok daha derinde hişsettiklerini “İsias Ortak Davamız”, “Adalet İstiyoruz” bu yolda mücadele başlatan Şampiyon Melekler Derneği’nin yanında mücadeleye ortak olduklarını ve adalet tecelli edilinceye kadar mücadeleden asla vaz geçmeyeceklerini belirtti. Akademinin karalı bir şekilde yoluna devam edeceğini vurgulayan başkan Ahmet Ogan, faaliyetlere devam edileceğinin altını çizerek, genel kurula katılan üyelere ayrıca teşekkür etti.

Yönetim Kurulu

Ahmet Ogan başkanlığındaki yönetim kurulunda Mehmet Fuat, Hasan Tamel, Fevzi Erşanlar, Yaren Ogan, Naci Kıraner, Doğan Bahçecioğlu, İsmail Aktu, Mustafa Garabli, Yakup Sarıca, Hukuk Danışmanı; Batur Sağlamer, Denetleme kurulu; Hüseyin Özyalçın, Onur Ser, Mustafa Biran, Disiplin kurulu; Eralp Şerifoğlu, Mehmet Ali Akterzi, Ozan Günalp görev yapacak.

