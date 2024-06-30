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Zor hareketler müsabakaları yapıldı

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Zor hareketler müsabakaları yapıldı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen GeneralChoi Hong HiZor HareketlerYüksekte kırış Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken maçlarıSeniorMasterler Öykü Ergin,Ali Uslu BaşkanlığındaCeyda Uçaner,Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
 
Bayanlar Sonuçları
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver                               
3.Kategori: 1.DariaShymushevska          
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu              
5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş
8.Katagori: 1.Emine Şahin
9.Kategori: 1.TuvanaYeleğen
10.Katagori:        1. Utku Kavin Yeleğen
11.Kategori:         1. Ela Yağızsoy
12.Katagori:        1. İnci Demir
13.Kategori:         1. AroshaAnari
 
Erkekler Sonuçları                                  
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy        
2.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu
3.Kategori: 1. Berat Sütçü              
4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın
5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın
6.Kategori: 1. Ali Kencebay  
7.Kategori: 1. Mustaa Kemal Çağlar
8.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen      
9.Kategori: 1. Kerem Kencebay
 
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