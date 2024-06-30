Zor hareketler müsabakaları yapıldı

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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen GeneralChoi Hong HiZor HareketlerYüksekte kırış Şampiyonası önceki gün yapıldı.Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken maçlarıSeniorMasterler Öykü Ergin,Ali Uslu BaşkanlığındaCeyda Uçaner,Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.1.Kategori: 1. Havin Yılmaz2.Kategori: 1. Melek Ünver3.Kategori: 1.DariaShymushevska4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş8.Katagori: 1.Emine Şahin9.Kategori: 1.TuvanaYeleğen10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen11.Kategori: 1. Ela Yağızsoy12.Katagori: 1. İnci Demir13.Kategori: 1. AroshaAnari3.Kategori: 1. Berat Sütçü4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın6.Kategori: 1. Ali Kencebay7.Kategori: 1. Mustaa Kemal Çağlar8.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen9.Kategori: 1. Kerem Kencebay