LTTFF’den, Şahin’e başsağlığı mesajı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Osman Ercen ve yönetim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Şahin'in babasının vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetim kurulunun mesajı şöyle:
“Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Türkiye temsilcisi, TFF MHK eskiyönetim kurulu üyesi Ahmet Şahin'in babasıRüşan Şahin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Rüşan Şahin'e Allah'tan rahmet; Ahmet Şahin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”
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