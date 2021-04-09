KTFHGD’den, Şahin'e taziye mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Şahin'in babasının vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği yönetim kurulunun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk futbol hakemliğine maddi ve manevi destek sağlayan sevgili Ahmet Şahin'in değerli babası Kore Gazisi Rüşan Şahin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Rüşan Şahin'e Allah'tan rahmet; Ahmet Şahin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”

