HP: “Spor alanında çok iyi isimleri kadromuzda barındırıyoruz”

Halkın Partisi Başkanı Özersay “Vekil adayları açısından en genç partiyiz. Güven veren isimlerle yola çıktık ve spor alanında da çok iyi isimleri kadromuzda barındırıyoruz.” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Özersay’a, HP Girne Milletvekili Adayı Erek Çağatay, HP Lefkoşa Milletvekili Adayı Ahmet Dağcın ve HP Gazimağusa Milletvekili Adayı Çiler Demirtay ve HP Genel Sekreteri Tolga Atakan eşlik etti. KTFF Başkanı Sertoğlu’na ise KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Akçaba, Hasan Çerkez ve Hüseyin Ekmekçi eşlik etti.

ÖZERSAY: “HÜKÜMETLERİN ÖMRÜNÜ SONA ERDİRİRKEN HAKLI GEREKÇELERİMİZ VARDI”

Ziyarette konuşan HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Kudret Özersay 2018 yılında girdiğimiz seçim öncesi koydukları hedeflerle aldıkları yetki arasında ciddi fark olduğunu ifade ederek, “Hükümetlerin ömrünü sona erdirirken haklı gerekçelerimiz vardı. Soğukkanlı olmak ve son noktaya kadar hükümetlerin bozulmaması gerektiğini söylemek gerekiyor.”dedi.

Özersay, 6 yıllık genç bir parti olduklarını ancak tecrübelerinin çok daha fazla olduğunun altını çizerek, “Hükümette de olsak muhalefette de olsak gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Vekil adayları açısından en genç partiyiz. Güven veren isimlerle yola çıktık ve spor alanında da çok iyi isimleri kadromuzda barındırıyoruz.”dedi.

SERTOĞLU: “HP MECLİSTE BULUNDUĞU DÖNEMDE CİDDİ BİR GÖREV ÜSTLENDİ”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ziyaretinden ötürü HP Genel Başkanı Özersay ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Sporun ülke gençliği için büyük önem ifade ettiğini ve gençleri yaşama bağladığını kaydeden Sertoğlu, Halkın Partisi’nin mecliste bulunduğu 4 yıllık dönemde ciddi bir görev üstlendiğini belirtti. Sertoğlu ülkenin sportif, ekonomik ve sağlık açısından zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, Halkın Partisi’ne 23 Ocak’ta gerçekleşecek seçimde başarılar diledi.

