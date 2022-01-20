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İktisatbank BTM 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

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İktisatbank BTM 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
İktisatbank BTM 1. Lig’in 6. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
İki grupta da tüm maçların Cumartesi günü oynanacağı karşılaşmalar içinde kadın hakemlerimizden Sabriye AtikoğluBalıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Türkmenköymaçınının orta hakemliğini yapacak.
İşte BTM 1. Lig 6. Hafta maçlarının programı ve hakemleri:
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
22 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-SFC 1461 İskele Trabzon (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Türkmenköy (Sabriye Atikoğlu)
14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Geçitkale (Abdullah Genç)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Yenierenköy (Ferhat Tuna)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Demirerler C.Demirhan (Burak Mandıralı)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
22 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Dikmen Gücü (Serkan Durmaz)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Doğancı (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Sadrazam Kayalar (Hüseyin Aşık)
14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Ozanköy (Olgun Canik)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yılmazköy (Zekai Töre)
 
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