Haspolatlılar’ın tepkisi büyüyor

Haspolatlılar köyde bulunan spor salonunun, köy dışında birinin kullanımına verilip, tadilat başlatılmasına büyük tepki göstermeye devam ediyorlar.
Haspolat muhtarı Asım Egemen de olaya tepki gösterirken, yaptığı açıklama ile yetkililerden olumlu bir cevap alınmadığı taktirde eylem gerçekleştireceklerini söyledi. Asım Egemen’in açıklamaları şöyle:
“Haspolathalkına çağrımdır:Yıllardır Haspolat Spor Kulübünün ve derneklerimizin kullanımında olan salonumuzu, köyümüzün dışından tanımadığımız kişilere bir seneliğine kiralandığının bilgisini aldım. Bu bilgi kesindir.
Bu olay bölge halkımın tepkisini çekip, bizleri oldukça rahatsız etmiştir. Bu durumdan dolayı 15 Mart Pazartesi günü İçişleri Bakanımız Kutlu Evren'le görüşmeye gidilecektir.Eğer ki olumlu bir cevap alınmadığı taktirde 16 Mart Salı gününden itibaren sonuç alınana kadar tüm köy halkıyla salonun önünde süresiz eylem yapılacaktır.”
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