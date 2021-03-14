Tenis seminerleri bitti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'nun kapalı oturumla gerçekleştirdiği, dünyanın önde gelen tenis eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen 3 günlük seminerlerin üçüncüsü de gerçekleştirildi.

Seminerlerde en çok heyecan yaratan isim ise JudyMurray tarafından gerçekleştirilen seminer oldu. JudyMurray özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının tenise kazandırılması için yürüttüğü projesinden ve Dünyanın 1 numara olmuş Andy Murray ve JamieMurray'in tenis kariyerlerinden bahsederken, hem antrenör hem de ebeveyn olarak yapılması gerekenleri dinleyicilerle paylaştı.

Seminerlerin sonuncusunda ise tenis eğitim bilimcisi EmmaDoley konuştu. EmmaDoley tarafından verilen seminerle, seminerler sona erdi.

