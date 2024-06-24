Emre Kaplan ve Ege Erülkü’den başarılı dereceler

Aksaray da düzenlenen Türkiye Gençler Türkiye şampiyonasın da Emre Kaplan 6. Olurken, Ege Erülkü 9. sırada, Ömer Bülbül ise 33. sırada yer aldı. Sporcularımız yarış boyunca etkili oldular. Ege Erülkü’nün 2 kez gruba kaçarak zaman aralığı açmasına rağmen son km yakalanması ve ardından Emre Kaplan’ın son 5 km kaza geçirmesine ve yarışta geriye düşmesine rağmen finişi 6.lıkla bitirmesi bizleri sevindirdi.
Emre Kaplan bu yarışın ardından Türkiye milli takımı ile 9/14 Temmuz da katılacağı Avrupa Şampiyonası Kampı için Konya hareket etti. Ege Erülkü ise bu yarışın ardından 29-30 Haziran da Sivas’ta yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere Aksaray’dan Sivas’a hareket etti.
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