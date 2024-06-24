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Emre Kaplan ve Ege Erülkü’den başarılı dereceler

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Emre Kaplan ve Ege Erülkü’den başarılı dereceler
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Aksaray da düzenlenen Türkiye Gençler Türkiye şampiyonasın da Emre Kaplan 6. Olurken, Ege Erülkü 9. sırada, Ömer Bülbül ise 33. sırada yer aldı. Sporcularımız yarış boyunca etkili oldular. Ege Erülkü’nün 2 kez gruba kaçarak zaman aralığı açmasına rağmen son km yakalanması ve ardından Emre Kaplan’ın son 5 km kaza geçirmesine ve yarışta geriye düşmesine rağmen finişi 6.lıkla bitirmesi bizleri sevindirdi.
Emre Kaplan bu yarışın ardından Türkiye milli takımı ile 9/14 Temmuz da katılacağı Avrupa Şampiyonası Kampı için Konya hareket etti. Ege Erülkü ise bu yarışın ardından 29-30 Haziran da Sivas’ta yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere Aksaray’dan Sivas’a hareket etti.
 
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