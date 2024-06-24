Rallide heyecan İskele’de yaşanacak

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında (KKRŞ) heyecan sürüyor. İskele Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 15. İskele Rallisi, 6 – 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. Yarışı olacak olan yarış, yılın ilk büyük yarışı olacak. İskele’nin yanı sıra Ardahan, Topçuköy, Altınova ve Sınırüstü’ne de ralli heyecanını taşıyacak olan yarışta büyük çekişmenin yaşanması bekleniyor.
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