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Emre Kaplan, Avrupa Şampiyonasında pedal çevirecek

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Emre Kaplan, Avrupa Şampiyonasında pedal çevirecek
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Almanya'nın Cottbus kentinde 9-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Pist Avrupa Şampiyonası için sporcumuz Emre Kaplan hazırlıklarını tamamladı.
6 Temmuz’da Türkiye Milli Takımı ile Konya’daki 20 günlük milli takım kampı sonrası Almanya'nın Cottbus kentine hareket edecek olan Kaplan, 10 Temmuz’da  sabah 09.30 da başlayacak olan  Elimination yarışının ilk elemelerine katılacak.  Kaplan bu seriyi geçmesi  durumunda ,aynı günün akşamı finalde yarışma şansı elde edecek.  Emre Kaplan, en son Almanya'nın Dudenhofen kentinde Avrupa şampiyonun ardından 3.olmuştu.

 
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